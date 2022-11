Mad Dogs beim Meister

Mannheim. In der Fraueneishockey-Bundesliga kommt es am Samstag (19.15 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) in Ingolstadt zum Aufeinandertreffen zwischen Meister ERC Ingolstadt und den Mad Dogs Mannheim. Mit Lea Badura, Tara Schmitz, Yvette Reichelt, Lola Liang und Lisa Heinz reisten fünf Mad Dogs mit der Nationalmannschaft zuletzt zum Turnier nach Finnland. Nach den Spielen gegen Schweden (0:7) und die Schweiz (0:2) fiel die nächste Partie gegen Tschechien wegen eines Stromausfalls aus. Gegen Gastgeber Finnland unterlag man mit 0:4.

Auf ein Erfolgserlebnis mussten auch Martina Schrick und Sofia Thierolf Fernandez mit der U 18 verzichten. Beim Vier-Nationen-Turnier in Schweden setzte es Niederlagen gegen die Schweiz (0:2), Schweden (0:7) und die Slowakei (1:5). and