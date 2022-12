Mad Dogs bei den Eisbären

Mannheim/Berlin. In der Fraueneishockey-Bundesliga treten die drittplatzierten Mad Dogs Mannheim am Samstag (19 Uhr) und Sonntag (13 Uhr) bei den Eisbären Juniors Berlin an. Nachdem die Mad Dogs zu Saisonbeginn ihre beiden Heimspiele gegen den aktuellen Fünften jeweils nach Verlängerung verloren hatten, bietet sich den Schwarz-Gelben nun mehr als nur die Chance auf Revanche. Im Falle zweier Siege in der Hauptstadt wäre den Mad Dogs die Play-off-Teilnahme wohl nur noch theoretisch zu nehmen.

Für die Mannheimerinnen sind es die letzten beiden Ligaspiele im Jahr 2022. Am 10. Dezember (13.30 Uhr) haben sie allerdings im Pokal-Viertelfinale noch das U 20 Juniorinnen-Perspektivteam des DEB in Mannheim zu Gast. and