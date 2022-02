Mad Dogs auf Augenhöhe

Mannheim. Im Kampf um Platz zwei in der Eishockey-Bundesliga der Frauen, mussten sich die Mad Dogs Mannheim nur wegen der schlechteren Tordifferenz geschlagen geben. Nach je 22 Spielen weisen sowohl die Mad Dogs als auch die Memmingen Indians 44 Zähler auf. Am Samstag reichte beim direkten Konkurrenten in Memmingen der Treffer von Laura Lunblad nur zu einer 1:2-Niederlage. Am Sonntag sorgte Brooke Bonsteel mit ihrem Tor in der Verlängerung aber für den 3:2-Sieg, womit die Mad Dogs die Indians erstmals überhaupt besiegten. Bonsteel und Lilli Welcke hatten in der regulären Spielzeit getroffen.

Schon am Samstag (17.15 Uhr) und (Sonntag, 12.15 Uhr) stehen sich beide Teams im Play-off-Halbfinale erneut gegenüber. In Memmingen steigen die Spiele eins und zwei der „best of five“-Serie, am 5. März geht es nach Mannheim. and

