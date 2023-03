Mad Dogs an ihren Grenzen

Memmingen. Die Überraschung ist ausgeblieben: Zum Auftakt in die Final-Play-offs um die deutsche Eishockey-Meisterschaft der Frauen unterlagen die Mad Dogs Mannheim beim Favoriten ECDC Memmingen Indians in den beiden ersten Spielen der „Best-of-five“- Serie. Damit fehlt den Indians noch ein Sieg zum vierten Meistertitel.

Der Hauptrundenmeister gewann am Samstag Spiel eins mit 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Lena Artner schrieb Clubgeschichte für die Mad Dogs, als sie mit dem Ehrentreffer (44.) das allererste Finaltor für die Schwarz-Gelben erzielte. Vor den 1376 Zuschauern traf Artner am Sonntag auch zum 1:1-Ausgleich (29.) für die Mad Dogs, die danach sogar Chancen zum 2:1 hatten. Ein Doppelpack von Theresa Knutson (38., 41.) brachte Memmingen aber den 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)-Sieg. „Wir haben zu spät den Respekt abgelegt“, sagte Mad-Dogs-Trainer Randall Karsten. Er hofft, dass dies in Spiel drei in Mannheim (Sa., 16.45 Uhr/Nebenhalle Süd) anders sein wird. and