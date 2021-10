LZ-Talente auf der Höhe

Karlsruhe. Der Nachwuchs des Mannheimer Turn-Leistungszentrums hat bei den baden-württembergischen Meisterschaften rundum überzeugt, denn alle Mädchen in den vier Altersstufen haben in Karlsruhe auch die erste Hürde für die Aufnahme in den Landeskader genommen. „Die Mädels haben unser LZ sehr gut präsentiert“, freute sich Cheftrainerin Alina Korrmann nicht nur über zwei Siege und zweimal Bronze, sondern auch über weitere vier Top-Ten-Plätze.

In der AK 11 ging kein Weg an Luna Zimmermann vorbei, sie gewann den Pflichtvierkampf mit drei Punkten Vorsprung (63,35) und war an allen Geräten die Beste. Ebenso überlegen war Amelie Hering in der AK 11 (68,725), doch sie startete, weil zum rheinhessischen TV Bodenheim gehörend, außer Konkurrenz. Bei den jüngeren Turnerinnen sicherten sich Viktoria Heterle (60,60) und Kaja Weber (55,40) die Bronzemedaille. Auch Elisa Baumgärtner, Paula Schöning, Nele Trapp, Lara Henkel, Emilia Grassel und Gabriella Canova werden nun zum zweiten Landeskadertest eingeladen. sd