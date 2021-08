Lust auf Ausbildung

Mannheim. Der VfL Kurpfalz Neckarau geht ohne explizites Saisonziel in die neue Spielzeit der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar. Das Team des Trainertrios Richard Weber/Feytullah Genc und Bernd Wigand schloss die vergangene Runde, die vorzeitig abgebrochen wurde, auf dem vierten Rang ab und hatte nur drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter FC Türkspor Mannheim. Ist Neckarau also ein Kandidat für den Aufstieg?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Kader blieb fast unverändert. Mittelfeldspieler Christian Schröer, der aus beruflichen Gründen in seine westfälische Heimat zurückzog, und Defensivspieler Clement Glässer, der zum ambitionierten Kreisligisten KSC Schwetzingen wechselte, sind gegangen. Cedric Feddeck wird dem VfL Kurpfalz aufgrund seines Studiums erst einmal nicht mehr zur Verfügung stehen.

„Sind auf einem super Weg“

Daniel Gulde (rechts, hier jubelt er mit Egzon Abdullahu) ist einer der Routiniers im Kader der Neckarauer, © Nix

„Externe Neuzugänge haben wir nicht geholt“, sagt Teamchef Lacky Paschaloglou. Ein möglicher Transfer von Christopher Hellmann, der von 2016 bis 2019 beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf spielte, zerschlug sich. Dafür haben die Routiniers Daniel Gulde und Ugur Beyazal, die über viel höherklassige Erfahrung verfügen, noch einmal für eine Saison zugesagt. „Wir haben den Kader mit vier Spielern von den A-Junioren verstärkt. Das ist auch unsere Philosophie“, sagt Paschaloglou und betont: „Wir haben uns das Ziel gesetzt, nicht wahllos Spieler aus dem Umkreis zu verpflichten, sondern wieder ein echter Ausbildungsverein zu werden. Und da sind wir auf einem super Weg.“

Coach Feytullah Genc macht vor dem Saisonbeginn klar: „Wir können einfach noch kein Ziel ausgeben. Es war eine sehr lange Pause. Jeder Club hat dieses Problem. Bei uns kommt jetzt dazu, dass wir in der Vorbereitung sehr viele Urlauber hatten.“ Zuletzt gewannen die Neckarauer zwar ein Testspiel beim Verbandsligisten TSG 62/09 Weinheim mit 1:0. Aber auf der Ersatzbank saßen nur noch zwei Akteure. „Verletzungspech haben wir nämlich gerade auch“, bedauert Genc.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Verbandspokal schieden die Neckarauer bereits in der ersten Runde aus. Allerdings war viel Pech dabei. Beim FV Nußloch unterlag der Landesligist erst nach Elfmeterschießen mit 7:8.

Genc erklärt weiter, dass die Euphorie in der Mannschaft sehr groß sei. „Jeder freut sich, dass es wieder losgeht. Doch man muss wirklich schauen, ob die Saison diesmal durchgespielt werden kann. Jetzt steigen die Corona-Zahlen wieder. Es bleibt abzuwarten, wie sich das alles entwickelt.“ Der Saisonstart am Wochenende kommt seiner Meinung nach ein wenig zu früh. Am Sonntag geht es für den VfL Kurpfalz los. Dann müssen die Neckarauer beim ASV Eppelheim ran.

Als Favorit auf den Aufstieg in die Verbandsliga sehen sich die Neckarauer jedenfalls nicht. „Die üblichen Verdächtigen für die ersten Plätze sind wieder der ASV Eppelheim, die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal oder der FC Bammental“, sagt Genc, der klar macht: „Wir würden uns freuen, wenn wir solch einen guten Start wie in der vergangenen Runde hinlegen könnten. Aber das ist absolut kein Muss.“