Lukas Rupp arbeitet hart an seinem Comeback

Norwich/Weinheim. Seit dem Wochenende ist Lukas Rupp wieder in seiner Heimatstadt Weinheim. Der 30-jährige Mittelfeldspieler von Norwich City kuriert sich an der Bergstraße aus. Nicht nur von einer neuerlichen muskulären Verletzung im Oberschenkel, sondern auch von der Feier seiner Mannschaft. Die fiel zwar ob der Dominanz in der „Championship, der zweiten englischen Liga, nicht gar so wild aus. Doch das eine oder andere Bierchen in der Kabine floss dann doch. Und auch die Champagnerflaschen wurden geköpft. Rupp und Norwich sind zurück in der Premier League. Das größte Traum fast jeden Fußballers.

„Deshalb bin ich ja nach England gewechselt. Da will ich spielen“, sagt der Weinheimer, der derzeit ein stressiges Reha-Programm absolviert. Viermal warf ihn eine Oberschenkelverletzung in dieser Runde zurück, nur die Hälfte der 46 Spiele konnte der Antreiber im Mittelfeld für seinen Club bestreiten. Auch im Endspurt um die Meisterschaft fehlte er im Team von Trainer Daniel Farke. „Man hätte meine Rückkehr beschleunigen können, aber der Aufstieg stand ja schon früh fest. Da wollten die Verantwortlichen kein Risiko eingehen. Und mir ist es auch lieber so. Die Pause jetzt ist wichtig, dann bin ich für die Premier League wieder fit.“

Physiotherapie an der Bergstraße

In den nächsten beiden Wochen muss Lukas Rupp bei seinen Physiotherapeuten in Weinheim ranklotzen, um wieder zu hundert Prozent leistungsfähig zu sein. „Erst wenn die Physios in England zufrieden sind, geht es mit den normalen Lauf- und Trainingsplänen weiter. Mannschaftstraining ist dann wieder am 5. Juli. Aber ich werde ein paar Tage früher in Norwich sein, um alle nötigen Tests zu machen“, sagt der Mann, der in der Premier League noch einmal richtig durchstarten will.

Der Abstieg in die Zweitklassigkeit soll für die „Canaries“, wie sich der Verein aufgrund seiner gelb-grünen Trikotkombination nennt, nur ein Ausrutscher gewesen sein. Nach 46 Spielen standen 97 Punkte und Platz eins zu Buche. Gemeinsam mit dem Tabellenzweiten Watford (91 Zähler) ging es zurück in die stärkste Liga der Welt. „Den Fehler von vor zwei Jahren, als Norwich ohne große Verstärkungen aufgestiegen ist, will der Verein nicht noch einmal wiederholen. Sie wollen und werden investieren und noch einige Transfers landen“, sagt Rupp, der in Zukunft allerdings auf zwei seiner besten Kumpels verzichten muss. Xavier Quintilla und Mario Vrancic, die ebenfalls ohne Familie in Norwich wohnten und mit denen Rupp viel privat unternahm, erhielten kein Angebot mehr. „Schade, aber so ist das Geschäft. Jetzt muss ich mich eben mehr mit meinen englischen Kollegen beschäftigen“, lacht er.

30. Geburtstag wird nachgefeiert

Zuvor beschäftigt sich der Weinheimer aber erst einmal noch mit seinen Jugendfreunden. Mit ihnen will er die Feier zu seinem 30. Geburtstag nachholen. „In der Sonne, auf Ibiza“, freut er sich jetzt schon auf seine ganz persönliche Abschlussfahrt, die dank der fallenden Inzidenzzahlen hoffentlich etwas unbeschwerter ablaufen wird, als die jüngste Aufstiegsfeier in Norwich.

„Ohne Fans im Stadion hat da natürlich das Wichtigste gefehlt. Die Zuschauer gehören einfach dazu. Aber als wir dann noch Meister geworden sind, hatten wenigstens die Pubs wieder offen. Da hat die ganze Stadt gefeiert“, schildert Rupp die aktuelle Situation auf der Insel.

