Luca Franck zeigt nach Halbfinal-Niederlage Moral

Heddesheim. Der Siegerjubel bei der 11. International Matchplay-Trophy (imt) des Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV) war am Freitag auf der Anlage des GC Heddesheim bei den Mädchen Helena Ludwig vom GC St. Leon-Rot und bei den Jungen Florentin Meller vom GC Neckartal aus Kornwestheim vorbehalten. Ludwig, die bei der zuvor letzten Austragung des U-18-Turniers im Jahr 2019 noch den geteilten 33. Platz belegt hatte, besiegte nun im Finale im Matchplay über 18 Löcher die Schweizerin Yana Beeli (GC Sempachersee) mit 6 auf 5 (6 gewonnene Löcher mehr bei noch fünf ausstehenden Löchern) und krönte sich in Heddesheim zur imt-Siegerin 2021.

Meller siegte in der Finalrunde bei den Jungen gegen Mika Schepp (GC Hetzenhof/Lorch) mit 4 auf 3 und darf sich nun ebenso wie Helena Ludwig imt-Champion 2021 nennen. „Beim letzten Mal bin ich gar nicht in die Matchplay-Runden gekommen und als ich hierher gekommen bin habe ich nicht gedacht, dass ich das Turnier gewinnen würde. Als ich dann ins Finale eingezogen bin, habe ich gespürt, dass hier etwas geht”, freute sich die 15-jährige Siegerin Helena Ludwig über den Siegerpokal bei ihrer zweiten imt-Teinahme. Mit seinem Erfolg hatte auch Florentin Meller vorher nicht gerechnet. „In den Matchplay-Runden hatte ich starke Gegner und da habe ich schon nach der 1. Matchplay-Runde gemerkt, das mein Spiel richtig gut läuft”, war der 15-jährige mit seinem Turnierauftritt sehr zufrieden.

Fast ein sportliches Heimspiel hatte im Gut Neuzenhof Luca Franck vom GC Mannheim-Viernheim, der im Endklassement Platz drei belegte, nachdem er im kleinen Finale seinen Kontrahenten Leonas Jung (GC St. Leon-Rot) mit 1 auf (beim Matchplay über 18 Löcher ein Loch mehr gewonnen als der Gegner) besiegte. „Die Halbfinal-Niederlage hat schon an mir genagt”, gab der 16-Jährige unumwunden zu. Er wohnt seit einem Dreivierteljahr in Viernheim und das Kurpfalz Gymnasium in Mannheim besucht. „Ich bin in Friedrichshafen geboren, wo auch meine Mutter lebt”, hatte sich Franck schon vor seinem Umzug nach Viernheim aber dem GC Mannheim-Viernheim angeschlossen, für den er auch in der Bundesligamannschaft spielt. „Letztlich habe ich hier in Heddesheim aber nicht schlecht gespielt und freue mich, dass ich am Ende das Duell um Platz drei für mich entscheiden konnte”, sagte Franck. Er hatte im vergangenen Jahr Pech, als er in der Altersklasse 16 den Deutschen Meistertitel im Zählspiel knapp verpasste und Vizemeister wurde.

Bei den Mädchen schaffte Sophie Renner (GC Schloss Monrepos/Ludwigsburg) mit 1 auf den Sieg im Duell um Platz drei gegen Sophie Böhlhoff (GC St. Leon-Rot). Im Halbfinale hatte sich Yana Beeli gegen Sophie Böhlhoff mit 1 auf durchgesetzt. Im zweiten Halbfinale siegte Helena Ludwig ebenfalls mit 1 auf gegen Sophie Renner. Bei den Jungen unterlag Luca Franck im Halbfinale gegen Mika Schepp mit 2 auf, während Florentin Meller Leonas Jung mit 1 auf aus dem Titelrennen warf.

