Louis Mai eine Klasse für sich

Celje. Louis Mai von den Judofighters Rhein-Neckar hat im slowenischen Celje-Podcetrtek den Europa-Cup in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm gewonnen. Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, weil der 21-Jährige vom 1. Mannheimer Judoclub alle seine Gegner vorzeitig mit Ippon besiegte.

In der ersten Runde war das der Serbe Filip Djinovic, in der zweiten Suleyman Yagubov (Aserbaidschan). Im Halbfinale hatte Isaac Bezzina (Malta) keine Chance, den Titel sicherte sich Mai gegen Anton Savytskiy (Ukraine). Damit rechtfertigte er nicht nur das Vertrauen des Bundestrainers, der ihn bereits für den Grand Slam Anfang November in Baku nominierte, sondern hat sich auch für die Teilnahme an der U-23-EM Ende Oktober in Sarajewo empfohlen. Seit kurzem gehört der DM-Dritte zum Top-Team Baden-Württemberg und wird dort speziell für Olympia 2024 gefördert. sd