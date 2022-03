Long bestätigt seine starke Form

Muthaiga. Hurly Long (Bild), Golfprofi des GC Mannheim-Viernheim (GCMV) belegte am Wochenende bei den Magical Kenya Open mit Runden von 68, 68, 70 und 66 Schlägen und insgesamt 12 unter Par wie zwei weitere Spieler den geteilten zweiten Platz bei diesem Wettbewerb. Sieger wurde der Chinese Ashun Wu (-16). Damit bestätigte Long auf der Muthaiga-Golfanlage in Nairobi seinen starken Auftritt von vor drei Wochen, als er bei der Ras Al Khaimah Classic in den Vereinigten Arabischen Emiraten schon einen hervorragenden geteilten 3. Platz. belegte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Ranking der DP World Tour, für die sich Long im vergangenen Jahr auf der Challenge Tour qualifizierte, hat sich der 27-Jährige durch seinen Erfolg auf den 18. Platz verbessert. „Das gibt mir Selbstvertrauen und ich freue mich nun auf die nächsten beiden Wochen in Südafrika“, sagt Long. red