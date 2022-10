Löwen überraschen

Rimbach. Überraschender Erfolg für die RG Kurpfälzer Löwen in der zweiten Ringer-Bundesliga Süd beim KSV Rimbach. Gegen die bis dahin ungeschlagenen Gastgeber gewannen die Löwen am Samstag mit 18:15. Mit ihrem zweiten Saisonsieg kletterte die neugegründete RG auf den dritten Tabellenplatz.

Beide Teams ließen eine Klasse unbesetzt. Die RG reagierte damit auf den Ausfall von Hossein Alizadeh (66 kg F), für den sie keinen Ersatz hatte. Im klassischen Stil bis 75 Kilogramm wäre Khamza Temarbulatov auf die Matte gegangen. Allerdings stellte der KSV in dieser Klasse keinen Gegner. Die Löwen hatten gehofft, in dieser Klasse auf Furkan Yildirim zurückgreifen zu können.

So waren die Schultersiege von Raffar Abdul Ahmadi gegen Lasse Schuldt (57 kg G) und Alexander Riefling gegen Marc Janske (71 kg G) am Ende wichtig für den Erfolg der Löwen. Virgil Munteanu (61 kg G) und Beat Schaible (80 kg F) holten zudem jeweils drei Mannschaftspunkte für die RG. Damit behielt Munteanu auch am fünften Kampftag seine weiße Weste.

Nichts zu holen gab es hingegen für Attila Tamas (130 kg G). Er musste gegen Rimbachs Siegringer Rafal Krajewski ein 0:11 hinnehmen. Nikita Eliseev (75 kg F) war gegen Nico Schmitt nach 2.38 Minuten mit 0:16 unterlegen. Auch Brandy Stiven Schäfer (86 kg G) und Dzambulat Ustaev (98 kg F) verloren.

Der SRC Viernheim verlor trotz fünf Siegen auf der Matte gegen den SV Hallbergmoss 15:19. cg