Löwen rechnen sich etwas aus

Schriesheim. Nach dem Remis und der Niederlage vom verlängerten Wochenende geht es für die Ringer der RG Kurpfälzer Löwen am Samstag mit dem nächsten Heimkampf weiter. Dann erwarten sie um 19.30 Uhr in der Zweiten Bundesliga-Süd die ungeschlagene KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt. Es ist der erste Kampf der Löwen, der nach der Fusion aus dem ASV Ladenburg und dem KSV Schriesheim in der KSV-Halle stattfindet.

Vor allem das 11:11 am Montag gegen die Wrestling Tigers Rhein-Nahe, das Alexander Riefling Sekunden vor dem Ende des letzten Kampfes sicherstellte, sorgt bei den Kurpfälzern für zufriedene Gesichter. Gegen den VfK Schifferstadt hatte das Team lange mitgehalten, am Ende aber eine deutliche 9:21-Niederlage hinnehmen müssen. Ganz im Gegenteil zum samstäglichen Gegner aus Oberschwaben: Er schickte den VfK am Montag mit einem 15:24 auf die Heimreise.

Gäste reisen als Favorit an

Dabei war der Sieg der ambitionierten KG keine große Überraschung. Dass die Ringer aber ihre sechs Siege auf der Matte allesamt vorzeitig beendeten, lässt aufhorchen – zumal der VfK in nahezu der gleichen Aufstellung antrat wie beim Sieg zwei Tage zuvor gegen die Löwen. Damit dürfte die Favoritenrolle geklärt sein, auch wenn sich die RG sicherlich Chancen ausrechnet.

Die beiden Teams kennen sich gut aus der vergangenen Saison, als der KSV Schriesheim der KG die einzige Saisonniederlage beibrachte. Am Ende stiegen die KG und der ASV Ladenburg in die Zweite Bundesliga auf. Während die Löwen nach der Fusion Neuland betreten, setzt die KG auf Kontinuität. Sieben der Kämpfer, die am Montag Schifferstadt besiegten, standen schon in der vergangenen Saison für die KG auf der Matte. cg