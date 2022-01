Löwen hungrig auf Zweite Liga

Ladenburg/Schriesheim. Es gibt erfolgshungrigen Zuwachs im sportlichen Raubtiergehege der Region: Die Ringkampfabteilungen des ASV Ladenburg und des KSV Schriesheim bündeln wie berichtet ihre Kräfte. Die neu gegründete Ringergemeinschaft (RG) Kurpfälzer Löwen schultert Zukunftsaufgaben ab sofort gemeinsam und greift unter anderem in der 2. Bundesliga an. Die Namensvettern der Rhein-Neckar Löwen haben kein Problem damit, dass das gleiche Wappentier für Kampf- und Teamgeist steht. Im Gegenteil: „Wir freuen uns darüber und wünschen viel Erfolg“, teilt der Bundesligist auf Anfrage mit.

„Es ist keine Fusion: Wir bleiben zwei Mehrspartenvereine, und die drei Ligateams der RG laufen komplett in Eigenverantwortung der beiden Ringkampfabteilungen“, betont KSV-Chef Herbert Graf am Mittwoch bei der Pressekonferenz in Schriesheim. Grafs Kollege Joachim Loose (ASV) ist überzeugt: „Die RG wird etwas Großes.“

An der Spitze der Mitte Dezember 2021 gegründeten „Kurpfälzer Löwen“ stehen Sportchef Herbert Maier, dessen Stellvertreter Christoph Heckele – ein Kampfrichter mit Bundeslizenz – Cheftrainer Attila Tamas und Peter Schmitt, der alles weitere wie Marketing und Sponsoren managt. Die RG nimmt das vor dem coronabedingten Saisonabbruch im Herbst erworbene Aufstiegsrecht der Ladenburger in Anspruch, die in der Regionalliga Zweiter wurden. Die Ringkampf-Fans dürfen sich damit in der Zweitliga-Saison 2022 auf regionale Derbys mit Viernheim, Schifferstadt, der RG Reilingen/Hockenheim und Rimbach freuen. „Das sind alles starke Traditionsvereine aus der Umgebung, und das sichert uns volle Hallen und Einnahmen, egal wie der Tabellenplatz ist“, erklärt Maier. Der bisherige ASV-Ligamanager geht von durchschnittlich 400 bis 500 Zuschauern aus. Das Ziel sei ein Mittelfeldplatz mit dem bereits zu 80 Prozent stehenden Kader aus bewährten Kräften.

Notwendiger Schritt

Weitere Gegner der Bundesliga-Löwen sind der bayrische Verein Hallbergmoos, die Wettkampfgemeinschaft Untere Nahe (Langenlonsheim-Laubenheim/Bad Kreuznach) und die KG Baienfurt-Ravensburg. Mehrere ähnliche Zusammenschlüsse machen deutlich: Die Kurpfälzer Löwen erfinden das Rad nicht neu. Die Gründe für diesen Weg liegen auf der Hand: „Kräfte bündeln, Überalterung vorbeugen, Kosten reduzieren, Nachwuchs fördern und halten“, nennt Schmitt starke Argumente.

„Es geht darum, das Ringen in Schriesheim und Ladenburg am Leben zu erhalten“, bekräftigt Schmitt die Notwendigkeit dieser RG. Mit zwei weiteren Teams in Ober- und Landesliga sollen junge „Eigengewächse“ gefördert sowie ehemalige lokale Talente, die inzwischen Mitte 20 oder 30 sind, reaktiviert werden. Die Schülerklasse bleibt vorerst ausgeklammert. In früheren Jahren seien Heimkämpfe der Aktiven jeweils ein Ereignis gewesen, so Schmitt. Um an diese Phase, als Schriesheim noch in der 1. Bundesliga startete, anzuknüpfen und mehr junge Menschen für die olympische Disziplin zu begeistern, soll der Faktor Entertainment an Kampftagen wieder eine größere Rolle spielen.

Zusammen mit der Sportagentur des ehemaligen Handballprofis Jörg Büßecker (Leutershausen) sei ein umfassendes Konzept entstanden, das die Kommunikation mit Fans und Medien umfasse. Für Schmitt gilt es nun als „herausragendste Aufgabe, die Menschen zusammenzubringen und Mauern bei denen einzureißen, die sich mit der RG noch schwertun.“