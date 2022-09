Löwen gleich mit dem nötigen Biss

Ladenburg. Gelungene Premiere für die Ringergemeinschaft Kurpfälzer Löwen: In ihrem ersten Meisterschaftskampf hat die aus dem ASV Ladenburg und KSV Schriesheim fusionierte RG am Samstag in der 2. Ringer-Bundesliga Süd zum Saisonauftakt den SV Siegfried Hallbergmoos mit 14:11 bezwungen. Virgil Munteanu mit einem Schultersieg und Alexander Riefling mit einem Überlegenheitssieg sorgten dabei für je vier Mannschaftspunkte.

Den ersten Punkt überhaupt auf der Matte für die RG fuhr der Afghane Raffar Abdul Ahmadi (57 kg F) gegen Abdulla Hasani mit einem 6:2-Punktsieg ein. Einen engen Kampf gab es für den Ukrainer Zielimkhan Dzihasov (130 kg G), der seinen Erfolg erst 18 Sekunden vor Kampfende sicherte, in dem er Matthias Wimmer zum 2:1 von der Matte schob.

Ganz anders verlief der Kampf von Virgil Munteanu (61 kg G), der Amir Hussani beim Stand von 12:0 nach 1:28 Minuten auf beide Schultern legte. Anschließend fuhr Ahmet Bilici (98 kg F) mit 16:0 nach 1:24 Minuten den erwarteten Überlegenheitssieg gegen Sali Sali ein und damit den ersten Erfolg für die Gäste. Im letzten Kampf vor der Pause holte Houssein Alizadeh (66 kg F) einen überraschenden 7:2-Sieg und stellte damit auf 9:4 für die RG.

Erfolgreich starteten die Gastgeber in die nächsten Duelle. Der aktivere Stiven Brandy Schäfer (86 kg G) profitierte bei seinem 2:0-Erfolg von der Bestrafung der Passivität von Michael Prill. Den vielleicht spektakulärsten Kampf in der Ladenburger Lobdengauhalle zeigte Alexander Riefling (71 kg G) gegen Hasan Gör. Er sorgte für die ersten zwei großen Wertungen des Abends und fertigte seinen Gegner mit 19:3 nach 3:43 Minuten ab.

Yildirim hält den Sieg fest

Mit zehn Punkten Vorsprung ging die RG in die letzten drei Kämpfe. Für Beat Schaible (80 kg F) ging es darum, nur zwei Mannschaftspunkte abzugeben, um damit frühzeitig das Unentschieden zu sichern. Das gelang ihm auch bei seiner 1:5-Niederlage gegen den deutschen Kaderringer Ergün Aydin. Für Hallbergmoos holte George Bucur (75 kg F) nach 3:21 Minuten einen Überlegenheitssieg gegen Ahmad Schahab.

Damit war klar, dass die RG gewinnen würde, wenn Furkan Yildirim (75 kg G) keine vier Mannschaftspunkte gegen Manuel Striedel abgeben würde. Und er führte kurz nach Beginn der zweiten Runde auch dank einer großen Wertung 5:0. Kurz vor Ende des Kampfes lag er aber 5:7 zurück. Dennoch reichte die knappe Niederlage für den umjubelten 14:11-Gesamtsieg der RG.

Der SRC Viernheim kam mit 8:21 bei der KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt gehörig unter die Räder. Dabei konnten nur Demian Liutcanov, Vasile Alexandru Dosoftei und Florian Scheuer Punkte einfahren. cg