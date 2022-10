Löwen erkämpfen sich Remis

Ladenburg. Remis und Niederlage für die RG Kurpfälzer Löwen in der 2. Ringer-Bundesliga Süd. Beim VfK Schifferstadt setzte es am Samstag eine 9:21-Niederlage, nachdem der Kampf nach sieben Kämpfen noch ausgeglichen war. Auch, weil die RG die Grecco-Klasse bis 75 Kilogramm unbesetzt lassen musste, war das Ergebnis am Ende deutlich. Am Montag folgte in der Ladenburger Lobdengauhalle ein 11:11 gegen die Wrestling Tigers Rhein-Nahe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim favorisierten VfK war das Duell lange eng. Die RG kam nach zwei Niederlagen von Raffar Abdul Ahmadi gegen Emre Sahin (57 kg F) sowie Grecco-Trainer Attila Tamas (130 kg G) gegen Alexander Hushtyn und dem daraus resultierenden 0:5 bis zur Pause zum 5:6 heran. Dabei zeigte einmal mehr Virgil Munteanu (61 kg G) bei seinem 11:0 gegen Daniel Ufelmann seine Klasse. Auch Freistil-Trainer Hossein Alizadeh (66 kg F) ließ beim 9:2 gegen Scott Gottschling wenig anbrennen. Dagegen musste sich Dzhambulat Ustaev (96 kg F) gegen Yusuf Senyigit beim 1:2 geschlagen geben.

Nach der Pause kam VfK-Ass Denis Kudla (86 kg G) zu einem Überlegenheitssieg gegen Stiven Brandy Schäfer. Alexander Riefling (71 kg G) verkürzte für die RG durch seinen Überlegenheitssieg gegen Marc Fischer auf 9:10. Doch das war es dann für die RG: Moritz Daud Elembaev (80 kg F) ging gegen den Weltklasse-Ringer Vasyl Mykhailov nach 2:30 Minuten auf die Schultern. Damit war klar, dass die RG aufgrund der unbesetzten Klasse den 9:14-Rückstand nicht mehr aufholen konnte. Khamza Temarbulatov (75 kg F) zog beim 0:10 gegen Adrian Barnowski zudem den Kürzeren. „Uns sind unsere beiden Ringer kurzzeitig ausgefallen. Aber wir hätten gegen Samuel Remle wohl ohnehin vier Punkte abgegeben“, erklärte Mannschaftsbetreuer Kerim Ferchichi.

Alizadeh im ungewohnten Stil

Mehr zum Thema Ringen Löwen gleich mit dem nötigen Biss Mehr erfahren Ringen Zum Derby in die Pfalz Mehr erfahren Ringen SRC startet mit Niederlage Mehr erfahren

Aufgrund der Vakanz in der Grecco-Klasse, musste die RG am Montag improvisieren. So ging Alizadeh in dem für ihn ungewohnten griechisch-römischen Stil auf die Matte, und Riefling rückte in die 75-Kilogramm-Klasse auf. Während Alizadeh (71 kg G) bei seinem 10:8-Sieg zwei Mal kurz vor einer Schulterniederlage stand, holte Riefling wenige Sekunden vor dem Ende des letzten Kampfes mit einer kleinen Wertung ein 5:0 und damit zwei Mannschaftspunkte zum umjubelten Remis für die RG. Zur Pause hatte es 6:5 für die Gastgeber gestanden. „Ich wollte nur gewinnen, der Stil war für mich aber zunächst ungewohnt“, erklärte Alizadeh, warum er bei der ersten Aktion des Kampfes gleich Gefahr lief, auf den Schultern zu landen.

Die RG konnte sich auch am Montag auf Munteanu verlassen. Der Rumäne hatte nach 1:04 Minuten seinen Überlegenheitssieg eingefahren. Siegreich für die Gastgeber waren auch Malik Bicekuev, Schäfer und Tamas. Dagegen kassierten Ahmadi, Beat Schaible und Ustaev Niederlagen. Für Temarbulatov war der Kampf bereits nach 3:32 Minuten und einem 0:15 beendet.

Der SRC Viernheim unterlag am Samstag dem KSV Rimbach nach einer 8:7-Pausenführung noch 13:15. Am Montag folgte mit dem 16:14 bei der RKG Reilingen-Hockenheim der erste Saisonsieg. cg