Löwen droht die Relegation

Reilingen. Die Kämpfer der RG Kurpfälzer Löwen haben den vorzeitigen Klassenerhalt in der 2. Ringer-Bundesliga Süd verpasst. Am Samstag setzte es für sie ein 12:18 bei der RKG Reilingen-Hockenheim. Damit bleiben die Kurpfälzer einen Kampftag vor dem Ende der Saison mit zwei Punkten Vorsprung auf die Wrestling Tigers Rhein-Nahe Sechster und solltengegen den SRC Viernheim zumindest einen Punkt holen, um der Relegation zu entgehen.

In Reilingen mussten die Kurpfälzer auf den erkrankten Riza Yildirim (130 kg G) verzichten. Daher ging 86-Kilo-Mann Beat Schaible in der höchsten Gewichtsklasse auf die Matte und Milad Machsudi rückte in den Kader. Hamza Asimov ersetzte den jungen Hleb Bodhan (57 kg G).

Munteanu-Niederlage überrascht

„Am Ende war es vor allem die unerwartete Niederlage von Virgil Munteanu (66 kg G), die uns auf die Verliererstraße gebracht hat“, sagte Herbert Maier, Sportlicher Leiter der Löwen. Der Siegringer ließ sich in einem hitzigen Duell gegen Robin Laier aus dem Konzept bringen und gab zwei Mannschaftspunkte ab. Dazu mussten Asimov, Machsudi und Asis Isaev (61 kg G) Überlegenheitsniederlagen einstecken.

Nach der Pause hielten Stiven Brandy Schäfer (80 kg G) und Hossein Alizadeh (71 kg F) die Löwen beim Stand von 14:12 für die RKG im Rennen. Doch Alexander Riefling (75 kg G) und Malik Bicekuev (75 kg F) unterlagen. „In diesen Klassen war die RKG einfach zu stark für uns“, urteilte Maier. red