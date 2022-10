Löwen bleiben hungrig

Schriesheim. Nach dem überraschenden 18:15-Erfolg gegen den bis dahin ungeschlagenen KSV Rimbach am vergangenen Wochenende hat Ringer-Zweitligist RG Kurpfälzer Löwen am Samstag (19.30 Uhr, KSV-Halle in Schriesheim) zumindest von der Tabellenkonstellation her einen einfachen Gegner. Doch die RKG Reilingen-Hockenheim ist trotz eines schwachen Saisonstarts nicht zu unterschätzen. Der Erstliga-Absteiger holte am Samstag gegen den VfK Schifferstadt am fünften Kampftag seinen ersten Sieg. Beginnt nun die Aufholjagd für das Team, das den Wiederaufstieg als Saisonziel ausgegeben hatte?

Wie das 23:8 gegen Schifferstadt zu bewerten ist, wird der Kampf gegen die Löwen zeigen. Denn der VfK trat auch wegen der aktuell laufenden U-23-Weltmeisterschaft nicht in der stärksten Besetzung an. Die RKG wartet ihrerseits seit Saisonbeginn auf das Visum für seine türkischen Ringer Halil Gökdeniz (57 kg F) und Cemal Rüstem (61 kg G), wodurch das Team gerade in den unteren Klassen geschwächt ist.

Beim Visumsantrag haben Unterlagen gefehlt, die inzwischen nachgereicht wurden. Es kann also sein, dass bis zum Kampftag die beiden Türken für den RKG auf die Matte gehen können, so die Behörde die Anträge bis dahin bearbeitet und das Visum erteilt hat. „Das ist Glückssache“, sagt RKG-Trainer Wolfgang Laier. Als Punktegaranten haben sich bei Reilingen-Hockenheim bisher Igor Chichioi (66 kg F), Alan Golmohammadi (75 kg F), Joshua Morodion (98 kg F) und Altmeister Jan Fischer (86 kg G) hervorgetan. Chichioi ist wie auch Virigil Munteanu (61 kg G) von den Löwen im Saisonverlauf noch ungeschlagen.

Wird Alizadeh rechtzeitig fit?

Es dürfte ein spannendes Duell zwischen Chichioi und Hossein Alizadeh werden – wenn da nicht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz des RG-Freistil-Trainers stehen würde. Nach seiner Verletzung beim Aufwärmen für den Kampf gegen Baienfurt/Hockenheim/Vogt musste Alizadeh beim KSV Rimbach passen. Die RG ließ daraufhin die Klasse unbesetzt. „Ich weiß es noch nicht“, sagt er auf die Frage, ob es bis zum Samstag seine Bänderverletzung auskuriert hat. Er sei aber auf dem Weg der Besserung. „Mit dem Sieg in Rimbach haben wir nicht gerechnet“, sagt Herbert Maier, Sportlicher Leiter der Löwen. Er hofft nun auf Rückenwind durch den Erfolg. „Wir rechnen uns gegen Reilingen-Hockenheim etwas aus“, sagt er. cg