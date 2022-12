Löwen bleiben drin

Schriesheim. Mit einem 16:15 gegen den SCR Viernheim hat sich die RG Kurpfälzer Löwen am letzten Kampftag den Klassenerhalt in der 2. Ringer-Bundesliga Süd gesichert. In die Karten spielte dabei dem Aufsteiger, dass der SRC die Greco-Klasse bis 98 Kilogramm unbesetzt lassen musste.

„Der letzte Kampf war entscheidend, in dem wir mit einem Punktsieg gerechnet hatten“, sagte Herbert Maier, Sportlicher Leiter der Löwen. Dass Hossein Alizadeh (75 kg F) dann bei seinem 17:2 einen Überlegenheitssieg einfuhr, war das i-Tüpfelchen auf einen aus Löwen-Sicht gelungenen Abend. Ein Unentschieden gegen Viernheim hätte es für die Kurpfälzer in jedem Fall sein müssen für den Klassenerhalt, da zeitgleich die Wrestling Tigers Rhein-Nahe den KSV Rimbach 28:6 abfertigten. So gehen die Tigers trotz ihres Sieges in die Relegation.

In den beiden unteren Klassen waren die Löwen chancenlos: Hleb Bodhan (57 kg G) war technisch unterlegen, Asis Isaev (61 kg F) ging auf beide Schultern. Durch Siege von Riza Yildirim (130 kg F) und Virgil Munteanu (66 kg G) auf der Matte sowie dem kampflosen Sieg von Pascal Mieslinger gingen die Löwen mit einer 11:8-Führung in die Pause.

Bis zum letzten Kampf konnte nur noch Malik Bicekuev (71 kg F) einen weiteren Punkt für die Löwen holen. So musste Alizadeh beim Stand von 12:15 wenigstens drei Mannschaftspunkte holen, und das gelang ihm bei seinem Vierer eindrucksvoll. cg