Lobe bangt um die Saison

Mannheim. Deutsche Meisterschaften in Berlin, WM in Eugene (USA) und die Heim-EM in München: Die Leichtathletik-Saison ist in diesem Jahr reich an Höhepunkten. Vieles spricht dafür, dass diese Wettbewerbe ohne Ricarda Lobe stattfinden. Wie eine genauere Untersuchung ergab, zog sich die Hürdensprinterin der MTG Mannheim bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim Ende Mai einen Sehnenriss im Oberschenkelbeuger zu. „Das ist natürlich extrem bitter“, sagte MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen.

Während Lobe den Traum von der DM-Titelverteidigung begraben muss und ohne Norm auch die WM verpasst, hat der Schützling von Trainer Sebastian Bayer die EM noch nicht abgeschrieben. „Es gibt einen Hoffnungsschimmer, doch es wird schwer“, sagte Harksen. Das Team für die Titelkämpfe in München wird Ende Juli nominiert. cr

