Lion Welz setzt Tradition fort

Oensingen. Der Name Welz ist in der Judoszene sehr bekannt. Nicht nur wegen des traditionsreichen Wolfgang-Welz-Turniers des Mannheimer Judoclubs für die U-20. Auch die im Oktober 2020 verstorbene Anita Welz und ihr Sohn Marco gehörten in ihren aktiven Zeiten zu den Besten in Deutschland. Nun wandelt Lion Welz (Bild) in den Familienspuren.

Der 16-jährige Sohn von Marco Welz und der ehemaligen Klasse-Hürdensprinterin Caren Sonn startete im Herbst erstmals im Bundesliga-Team des JT Heidelberg/Mannheim, nun gewann er bei zwei internationalen Turnieren in der Schweiz zwei Bronzemedaillen. Der Zehntklässler des Mannheimer Ludwig-Frank-Gymnasiums musste zwar sowohl in Morgues als auch in Oensingen in der Klasse bis 73 Kilo in die Trostrunde, ließ dort aber nichts mehr anbrennen und gewann alle vier weiteren Kämpfe. sd