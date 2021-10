Lindenhof einfach effektiver als Wallstadt

Mannheim. Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga des Zweiten gegen den Dritten verdrängte Sieger Lindenhof Gegner Wallstadt auf Rang vier. Rheinau knöpfte Tabellenführer Viernheim den ersten Punkt ab. Der SV Enosis holte den zweiten, der SC Reilingen den ersten Dreier.

Wallstadt – Lindenhof 1:3 (1:2)

Der MFC Lindenhof gewann das Verfolgerduell und rückte auf Tabellenplatz zwei vor. Wallstadt rutschte auf Rang vier ab. Anfangs waren die Platzherren druckvoller, doch der MFC erzielte mit der ersten Möglichkeit den Ausgleich und führte zur Pause. In der ausgeglichenen zweiten Hälfte gab es zwar kaum noch Chancen, doch Lindenhof nutzte eine Standardsituation zum verdienten Erfolg.

Rheinau – Viernheim 1:1 (0:0)

Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte vergab der vierfach ersatzgeschwächte SC Rot-Weiß Rheinau eine hundertprozentige Chance. Doch weil der TSV Amicitia Viernheim seine Führung nicht ausbaute und Rheinau nicht nur ausglich, sondern sogar den Siegtreffer auf dem Fuß hatte, geht das Remis in Ordnung.

Schwetzingen – VfR Ma. II 1:1 (1:0)

Der KSC Schwetzingen und der VfR Mannheim hielten sich gegenseitig in Schach, das Remis bringt niemanden in der Tabelle weiter.

Ilvesheim – Hemsbach 3:1 (0:1)

Das hektische, zumeist unkontrollierte Spiel war ein offener Schlagabtausch ohne Mittelfeld-Aktionen. Die SG Hemsbach ging zwar in Führung (33.), doch ab Mitte der zweiten Hälfte war die SpVgg Ilvesheim spritziger und hatte noch mehr Kraft.

Reilingen – Hockenheim 1:0 (0:0)

Der Jubel über den Derby-Sieg gegen den FV Hockenheim war groß. Reilingens Spielertrainer Patrick Rittmaier, der in der nächsten Saison als Coach aufhört, sorgte in einer fairen, aber an Höhepunkten armen Partie für den ersten Dreier des SC.

Neckarau – Ladenburg 6:2 (3:2)

Der Sieg des TSV Neckarau war auch in der Höhe verdient. Gegen einen an diesem Tag überforderten FV Ladenburg machte Lars Leonhardt mit einem Hattrick nach der Pause den Sack zu. In der ersten Hälfte hatten die Römerstädter zwar ausgeglichen, doch mehr als ein verwandelter Strafstoß zum 3:2 (44.) war nicht drin.

Plankstadt – Leutersh. 3:1 (3:0)

Die TSG Eintracht Plankstadt zeigte von Beginn an viel Entschlossenheit sowie Siegeswillen und führte schon vor dem Wechsel mit 3:0. Der FV Leutershausen verkürzte zwar, machte danach aber nichts aus seinen weiteren Möglichkeiten.

SV Enosis – Gartenstadt 1:0 (0:0)

Der SV Enosis erkämpfte seinen zweiten Sieg gegen einen VfB Gartenstadt, der nur zwanzig Minuten Druck machte und am Elfmeterpunkt patzte. Ansonsten spielte Enosis auf Augenhöhe und ließ wenig zu.