Mannheim. Die Führung des Nordbadischen Ringer-Verbandes (NBRV) hat per Videokonferenz die Vereine abstimmen lassen, in welcher Art sie ab dem 4. September die geplanten Punktekämpfe wieder aufnehmen wollen.

Zur Wahl standen drei Konzepte: Beginn der Runde am 4./5. September – Ende am 18. Dezember (Konzept I); Aufteilung der Ligen in jeweils zwei Gruppen mit Halbfinale und Finale mit Ermittlung des Aufsteigers in die Regionalliga (II); ursprünglicher Terminplan bleibt bestehen – mit Verlegung der Kämpfe des ASV Ladenburg am 2./3. Oktober wegen der Ausrichtung der deutschen Jugendmeisterschaften (III).

14 Vereine stimmten für das von NBRV-Sportreferent Hardy Stüber entworfene Konzept II, fünf Vereine für Konzept III und ein Verein für Konzept I. Die Gruppen sollen, so Stüber, nach regionalen Gesichtspunkten – mit fünf oder vier Vereinen – eingeteilt werden. Nicht mehr in der Oberliga wird der KSV Ispringen vertreten sein, der zwei Jahre in der Deutschen Ringer-Liga (DRL) kämpfte, in naher Zukunft jedoch keine oberligataugliche Mannschaft auf die Beine stellen kann und laut Sportreferent Stüber in die Landesliga versetzt wird. Noch klarer war die Abstimmung über die Besetzung der Mannschaften. 18 Vereine votierten für die Besetzung mit zehn Ringern, wobei acht antreten und sieben das erforderliche Gewicht auf die Waage bringen müssen.

Bundesliga nicht betroffen

Davon nicht betroffen ist die Bundesliga, die nächste Saison in vier Gruppen aufgeteilt wird. Die nordbadischen Vertreter RKG Reilingen/Hockenheim und SRC Viernheim kämpfen in Gruppe Südost (sechs Clubs) und treffen bereits zum Auftakt am 11. September aufeinander. Die Regionalliga startet am 4. September mit zehn Vereinen aus Baden-Württemberg, aus Nordbaden sind der ASV Ladenburg und der KSV Schriesheim vertreten. PW/ü

