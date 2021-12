Lieberknecht schaltet nicht ab

Darmstadt. Für Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht wird der Fußball auch während der Feiertage ein Thema bleiben. „Es gibt vielleicht höchstens einen Tag, an dem ich mal nicht an Fußball denke. Aber so wie ich meine Familie kenne, wird der Fußball auch an Weihnachten wieder eine große Rolle einnehmen“, sagte Lieberknecht am Freitag vor dem Jahresabschluss des Zweitligisten bei Jahn Regensburg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Holen die Lilien am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zum Start der Rückserie mindestens einen Punkt, bleiben sie Zweiter. Für das Topspiel gegen den Tabellenfünften hat Lieberknecht zwei Ausfälle zu beklagen. „Klaus Gjasula und Luca Pfeiffer fallen aus. Hinter Mathias Honsak steht noch ein Fragezeichen“, sagte der Cheftrainer. In Regensburg erwartet er „einen intensiven und arbeitsreichen Tag“. dpa