Leutershausen macht ersten Schritt

Leutershausen. Zum Auftakt der Qualifikationsrunde für den DHB-Pokal erwischte Handball-Drittligist SG Leutershausen einen Start nach Maß und gewann mit 34:25 ((17:13)- gegen den SV Salamander Kornwestheim. „Kornwestheim war ein guter Gegner, der spielerisch sehr stark war, aber über das gesamte Spiel gesehen, ging unser Sieg in Ordnung”, ordnete SGL-Torhüter Alexander Hübe den klaren Erfolg ein. Nun folgen für die SGL drei Auswärtsspiele bevor es in der Sachsenhalle in Großsachsen mit zwei „Heimspielen” gegen Rodgau/Nieder-Roden und Balingen weitergeht.

SGL: Schreiber (6), Röller (5), Leibnitz (5), Pauli (5/3), Bauer (3), Ruß (3), Beganovic (2), Schmitt (2), Stippel (1), Scholz (1), Ulrich (1). ed r

