Leutershausen feiert ersten Sieg

Leutershausen. Im Dritten Anlauf hat es endlich geklappt: In der Qualifikationsrunde für den DHB-Pokal hat Handball-Drittligist SG Leutershausen im Derby gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen den ersten Sieg eingefahren. Die Bergsträßer setzten sich am Ende verdient mit 29:25 (13:8) gegen den Nachbarn durch.

„Wir lagen am Anfang 4:7 zurück, das ist dann schon Stress. Aber wie die Mannschaft bis zur Halbzeit damit umgegangen ist, war gut. Und auch der Start in die zweite Hälfte war stark”, freute sich Marc Nagel über den ersten doppelten Punktgewinn. Nach drei Spielen in der Qualifikationsrunde steht die SGL mit einem ausgeglichenen Punktekonto auf Rang vier der Achtergruppe.

SGL-Tore: Ruß (7/2), Schreiber (5), Bitz (4), Schwalbe (3), Muth (3), Bauer (2), Köder (2), Cirac (1), Wichmann (1), Leibnitz (1). red