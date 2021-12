Leutershausen eine Nummer zu groß

Leutershausen. Die Spannung war früh raus im Hirschberger Ortsderby der 3. Handball-Bundesliga. Die SG Leutershausen führte nach 16 Minuten bereits mit 10:2 und ließ dem TVG Großsachsen wie bereits im Hinspiel keine Chance. Nach dem Schlusspfiff der auf beiden Seiten unsicher agierenden Schiedsrichter Homa/Mehl stand ein klarer 32:24-(16:10)-Erfolg der souveränen Roten Teufel, die ihren zweiten Platz und die Ambitionen auf die Aufstiegsrunde untermauerten. Der TVG zeigte nach zuletzt guten Leistungen und dem Überraschungssieg gegen das Spitzenteam aus Dansenberg dagegen eine blutleere Vorstellung.

„Wir haben in der ersten Viertelstunde nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Eigentlich wollten wir Alex Hübe nicht mit Rückraumwürfen warmschießen, sondern über den Kreis spielen. Das war heute richtig schwach“, sagte Max Kehlenbach, gemeinsam mit Maximilian Hartz bester Werfer im Saasemer Team. Bereits nach sieben Minuten nahm TVG-Coach Stefan Pohl die Auszeit, stellte auf eine 4:2-Abwehr um und tauschte den bislang erfolgreichsten TVG-Torschützen Mika Schüler gegen Mittelmann Florian König aus. Doch es half nichts. Die SGL war am Sonntagnachmittag vor 600 Zuschauern in der Heinrich-Beck-Halle schlicht eine Nummer zu groß.

Während Pohls Laune an der Seitenlinie immer schlechter wurde, zogen die Teufel routiniert ihr Ding durch. Alex Hübe verbuchte allein im ersten Durchgang elf Paraden hinter einer einmal mehr stabilen Deckung. „Wir haben solide den Überblick behalten und die weggeschenkten Bälle von Großsachsen in einfache Treffer umgemünzt“, sagte SGL-Abwehrspezialist Philipp Ulrich, in der vergangenen Saison noch ein Saasemer. 14 Fehlwürfe gingen auf das TVG-Konto, hinzu kamen noch fünf Ballverluste aufgrundtechnischer Fehler.

Auf allen Positionen besser besetzt

Beim 10:2 drohte Großsachsen sogar ein Debakel. „Dann kämpfen wir uns wieder ran, haben zehn gute Minuten. Aber das reicht eben nicht in dieser Liga. Wir sind schlicht nicht konstant genug“, bekannte Kehlenbach. Mit einer wieder defensiven Abwehr und der Einwechslung von Jonas Kupijai und Simon Reisig kam etwas mehr Stabilität ins Großsachsener Deckungsspiel, TVG-Keeper Fabian Lieb lief warm und beim 13:9 (26.) schien es doch noch spannend werden zu können. Doch dann warfen die Gäste wieder Bälle weg und Johnny Scholz und Co. ließen sich bis zum 16:10-Pausenstand nicht zweimal bitten.

Angeführt durch den die Siebenmeter supercool verwandelnden Spielmacher Niklas Ruß und dem nun aufdrehenden Max Rolka zogen die Teufel in den ersten zehn Minuten nach der Pause einen endgültigen Schlussstrich unter das Kapitel Spannung. Beim 20:12 durch Rolka (39.) war der erstmalige Zehn-Tore-Vorsprung erreicht. SGL-Trainer Marc Nagel schonte jetzt die Stammkräfte, wechselte nun mehr durch. Dass sich die Niederlage letztlich im Rahmen des Erträglichen bewegte, hatte auch damit zu tun, dass die Konzentration im Leutershausener Spiel nachließ. Den nur drei Ballverlusten aus der ersten Hälfte folgten neun im zweiten Durchgang. Den siebten Sieg in Folge ließen sich die Gastgeber dennoch nicht nehmen. Dafür waren sie auch in diesem Duell einfach von allen Positionen aus besser besetzt.

Während der TVG am Samstag um 20 Uhr die Chance hat, die bittere Derbypleite im Heimspiel gegen die SG Pforzheim/Eutingen etwas abzuschütteln, ist für die SGL die Winterpause schon eingeläutet. Leutershausens Trainer Nagel war nicht nur mit dem Derby, sondern auch mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden: „Wir haben eine Mannschaft mit unterschiedlichen Charakteren, die sich super versteht. Es sind viele Konkurrenzkämpfe, die alle angenommen werden. Und die Spieler akzeptieren auch, wenn sie mal nicht so oft spielen. Das macht uns stark.“

SG Leutershausen: Hübe, Döding (ab 51.); Schreiber (2), Ruf (1), Beganovic, Bauer (3), Rolka (6), Stippel, Ruß (7/7), Röller, Schmitt, Scholz (6), Bitz (4), Ulrich (3).

TVG Großsachsen: Mangold, Lieb (ab 16.); Schüler (1), König (1), Jörres, Weindl (1), Burkard (1), Hart (8/3), Kehlenbach (5), Seganfreddo, Reisig, Buschsieper (2/1), Brestrich (2), Reidenbach (1). AT/ü

