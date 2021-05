Letzter Test vor der DM

Weinheim. Wenn am Samstag ab 11 Uhr im Sepp-Herberger-Stadion die Startpistolen zur „B&S Kurpfalz Gala“ knallen, sind zwar keine Zuschauer erlaubt, aber wer die hochkarätige Leichtathletik-Veranstaltung miterleben möchte, kann das über den Livestream ab 13.30 Uhr unter www.sportdeutschland.tv.

Die Leichtathletik-Stars wollen bei vorhergesagtem, mäßig warmen und windigen Wetter die Gala als den wichtigsten Test vor den Deutschen Meisterschaften nutzen. „Wir werden in vielen Disziplinen quasi die Besetzung der DM-Endläufe haben – angereichert mit einigen ausländischen Stars“, freut sich Meetingchef Thomas Geißler von der TSG Weinheim.

Lobe stellt sich der Konkurrenz

Das deutsche Top-Trio um Serienmeister Matthias Bühler (Haslach) wird über die 110 Meter Hürden durch Routiniers wie Andreas Martinsen (Dänemark) und Smet Koen (Niederlande) gefordert werden. Bei den Frauen stellt sich über 100 Meter Hürden die Deutsche Meisterin Ricarda Lobe (MTG Mannheim) ihren hoch eingeschätzten Gegnerinnen Sharona Bakker und Eefje Boons aus den Niederlanden.

Über 100 Meter stellte Deniz Almas im Vorjahr mit 10,08 Sekunden eine im Jahr 2020 nicht mehr erreichte deutsche Jahresbestzeit auf, am Samstag freut er sich auf dieschnelle Bahn im Herberger-Stadion. Paroli wird im wohl vor allem Luca Lai aus Italien bieten

Kambundji auf Normenjagd

Mujinga Kambundji hat lange in Mannheim trainiert, ehe sie in ihre Schweizer Heimat zurückkehrte. Mit einer 100-Meter-Bestzeit von 10,95 Sekunden gehört sie mittlerweile zur Weltspitze und bestätigte dies erst am Mittwoch in Ostrava, wo sie die 200 Meter in 22,85 Sekunden lief. Eine aussichtsreiche Widersacherin dürfte Rebekka Haase sein.

Für die 800 Meter hat Bundestrainer Georg Schmidt mit Oskar Schwarzer, Dennis Biederbick und Marvin Heinrich einige seiner Besten aufgeboten, die mit Julian Ranc (Frankreich) und Sebastian Vedel (Dänemark) ein Temporennen absolvieren werden. red

