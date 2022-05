Letzte Chance für Wallstadts Reserve

Mannheim. Alles oder nichts heißt es am Sonntag für die SpVgg Wallstadt II in der Fußball-Kreisklasse A2. Die unglückliche Fügung, dass das derzeitige Schlusslicht am letzten Spieltag spielfrei ist, macht die kommende Begegnung zum Schicksalsspiel um den Klassenerhalt. Nur mit einem Sieg über den SC Käfertal bestünde für die SpVgg Wallstadt II noch die theoretische Chance, den Relegationsrang zu erreichen – der SV Laudenbach müsste allerdings gleichzeitig seine beiden letzten Partien verlieren.

„Die Mannschaft ist sich dieser Situation durchaus bewusst“, erklärt Wallstadts Spielausschuss Peter Heckmann. „Das Manko ist einfach, dass wir jede Woche mit einer anderen Formation spielen müssen.“ Lediglich acht magere Pünktchen wurden in den bisherigen 27 Partien eingesammelt. Heckmann, der die Mannschaft in der Vorrunde sogar noch selbst betreut hat, blickt nüchtern auf den Ernst der Lage.

Bertsch auf Abschiedstour

„Wir werden alles versuchen, aber wenn es nicht reicht, dann ist es eben so. Wichtig war uns, die Mannschaft zu halten und nicht abmelden zu müssen“, so Heckmann, der zur Rückrunde Alex Luco als neuen Trainer installiert hatte.

Die Personalie Trainer ist beim kommenden Gegner SC Käfertal noch nicht geklärt. Vergangene Woche gab der Club die Trennung von Uwe Bertsch bekannt, der das Team seit Oktober 2019 aus einer vermeintlichen Abstiegsgefahr wieder bis ins obere Tabellendrittel geführt hat. Einen Nachfolger gibt es noch nicht „Unsere Ziele haben wir bis hierhin erreicht. Wir haben junge Spieler aus der eigenen A-Jugend gehalten und integriert und standen in der Abbruchsaison sogar auf Platz eins“, erklärt Bertsch und kann sich nichts vorwerfen. Zuletzt standen sogar sieben Eigengewächse in der Startelf der A-Liga-Mannschaft. wy