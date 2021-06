Leser lassen Experten hinter sich

Mannheim. Nicht Erster, nicht Zweiter, nicht Dritter – ja nicht einmal unter den Top Ten. Beim EM-Tippspiel des „Mannheimer Morgen“ hinken die Sportredakteure hinterher. Alex Müller, der vom fulminanten 4:2-Erfolg der DFB-Elf gegen Portugal und dem Zitter-2:2 gegen Ungarn aus der Münchner Allianz Arena berichtete, ist – so lässt sich das wohl etwas despektierlich sagen – noch der Einäugige unter den Blinden: Auf Platz 13 weist er mit 37 Punkten nach der Vorrunde einen doch schon beachtlichen Rückstand von sechs Zählern auf den Führenden mini567 (43) auf. Auf Rang zwei liegt MarcoRohr mit 42-Punkten. Monnem68, Spillebeen und dmarinese teilen sich vor dem Start der K.o.-Runde mit 40 Zählern den dritten Platz.

Müller wäre wohl noch mehr auf Tuchfühlung mit der Spitze, wenn die Abendspiele am Mittwoch nicht unentschieden ausgegangen wären. Denn der 44-Jährige, der nicht nur der Nationalmannschaftsexperte dieser Redaktion ist, sondern auch den SV Waldhof in der 3. Liga betreut, ist alles bloß kein Remis-Tipper. „Meine Strategie ähnelt der meines Kollegen Marc Stevermüer. Ich tippe auf knappe Favoritensiege. Zu Beginn des Tippspiels lief es für mich gut, weil bei der EM unterm Strich die Außenseitererfolge rar gesät waren“, betont Müller.

Das 2:2 von Portugal gegen Frankreich hat viele EM-Tipper überrascht. © dpa

Thorsten Hof, der unter anderem mit Müller den SV Waldhof begleitet, hatte noch vor einigen Tagen gut lachen. Er lag an der Spitze des Tableaus, ehe er einen Kardinalfehler beging: Morgens ploppte eine Nachricht von ihm in der WhatsApp-Gruppe der MM-Sportredaktion auf mit dem nicht ganz so dezenten Verweis auf seine Führung im EM-Tippspiel. Es kam, wie es kommen musste, kleine Fehler bestraft der liebe Gott sofort. Wenige Spieltage später ist Hof mit 34 Punkten auf den geteilten 28. Platz abgerutscht. „Hochmut kommt vor dem Fall“, zeigt sich Hof reumütig. Immerhin distanziert er seine Kollegen Stevermüer (34 Punkte), Christian Rotter (33), Jürgen Berger (30) und Jan Kotulla (26). Auch Jungredakteurin Sophia Gehr hat mit 28 Zählern noch Luft nach oben.

Eine Frage stellen sich die Sportredakteure zurzeit häufig – und dabei geht es nicht um das Spielsystem von Bundestrainer Joachim Löw: „Warum ist für den Kollegen Kotulla ein Platz unter den Top 100 nicht drin? Klar, als Eishockey-Mann, Motorsport- und Olympia-Experte liegen seine Stärken nicht unbedingt beim Fußball. Aber ein bisschen Ahnung sollte er doch haben, oder?

Kotulla selbst macht sich da keine Sorgen. Er weiß ganz genau, wieso es für ihn nicht läuft: „Ich tippe nach Sympathie. Ich mag zum Beispiel die Schotten, also habe ich auf sie getippt. Der Schuss ist leider nach hinten losgegangen.“ Eines ist auch klar: Mit dieser Strategie ist der Sieg im EM-Tippspiel so wahrscheinlich wie ein Zu-Null-Sieg der DFB-Elf.

