Leipziger Krisenmodus

Leipzig. Der Absturz von der Bundesliga-Gala zum Königsklassen-Fiasko binnen drei Tagen war selbst Jesse Marsch zu viel. Der maßlos optimistische Trainer von RB Leipzig hatte nach dem 1:2 (1:2) gegen den FC Brügge in der Champions League keine Erklärung dafür, wie seine Mannschaft so kurz nach dem 6:0 gegen Hertha BSC und trotz Führung so auseinanderfallen konnte. „Wir sind nicht konstant. Wir spielen entweder sehr, sehr gut oder nicht gut. Wir müssen verstehen, jedes Spiel mit mehr Konstanz zu bestreiten.“ Erstmals kritisierte Marsch seine Spieler öffentlich und drohte Konsequenzen an. „Wir haben uns nicht an den taktischen Plan gehalten. Und wir hatten nicht die Mentalität, unser Tor mit allen Mitteln zu verteidigen“, sagte der 47-Jährige.

Angesprochen dürfen sich die völlig neben sich stehenden Nordi Mukiele und Dominik Szoboszlai fühlen. Vor allem der ungarische Nationalspieler legte ein Zweikampfverhalten an den Tag, das wohl nicht mal in der Regionalliga gereicht hätte. dpa