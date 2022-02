Mannheim. In der kürzlich abgelaufenen Hallenhockey-Bundesligasaison war André Henning noch Trainer des Halbfinalisten Rot-Weiss Köln. Nun hat der 38-Jährige seine Stelle als neuer Herrenbundestrainer angetreten.

In dieser Funktion bestreitet Henning mit Deutschlands Hockeyherren bereits seit dem 9. Februar in Potchefstroom (Südafrika) den ersten Feldhockey-Zentrallehrgang und setzt dabei auch auf Spieler der beiden Mannheimer Bundesligisten. Dafür hat der Bundestrainer unter anderem Linus Müller, Mario Schachner und Justus Weigand (alle Mannheimer HC) sowie Torhüter Alexander Stadler und Moritz Rothländer (beide TSV Mannheim Hockey) berufen. Auch Paul-Philipp Kaufmann, der in der Hallenrunde wieder für seinen alten Club TSV Mannheim Hockey auflief, im Feld aber dem HC Den Bosch (Niederlande) angehört, ist beim Lehrgang in Südafrika mit dabei.

Unter anderem stehen je zwei FIH Pro League Partien gegen Frankreich am 16. und 19. Februar sowie gegen Gastgeber Südafrika am 17. und 21. Februar auf dem Programm (alle Spiele ab 19 Uhr/MEZ live auf DAZN). and

