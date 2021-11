Lehren aus der Lehrstunde

Mannheim. Mit dem 2:9 beim Tabellenführer FV 1918 Brühl II hat der TSV Neckarau II in der Fußball-Kreisklasse A2 am vergangenen Wochenende eine Lehrstunde erhalten. Dennoch zieht Trainer Pascal Beckmann das Positive aus dieser Partie und will sein Team auch gar nicht auf eine Stufe stellen mit dem Spitzenreiter. „Es hat uns gezeigt, weshalb Brühl II der absolute Aufstiegskandidat Nummer eins ist. Eine sehr disziplinierte Mannschaft, die durch ihre große individuelle Klasse nicht ohne Grund ganz oben steht“, so Beckmann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir hatten dennoch unsere Momente, die mir einfach wieder gezeigt haben, dass wir Mannschaften aus dem oberen Drittel ärgern können.“ Letztlich gestaltete sich das Endresultat erst in der Schlussviertelstunde so deutlich, als die Brühler noch viermal zuschlugen. Mit Platz neun kann sich Beckmann zwar anfreunden, allerdings hat er sein Team insbesondere in den knappen Spielen im Nachteil gesehen. Das Polster auf den ersten Abstiegsplatz beträgt derzeit sechs Punkte, trotz des zwischenzeitlichen Hochs mit dem Sprung auf Rang zwei hat Beckmann nie die Bodenhaftung verloren. „Mein Blick ist und bleibt derselbe wie auch schon zuvor: Wir wollen so schnell es nur geht mit dem Abstieg nichts zu tun haben und uns als Mannschaft weiterentwickeln.“

Eine neue Herausforderung und weitere Reifeprüfung wartet auf Beckmann und seine Elf am Sonntagnachmittag, wenn der Tabellendritte SV Rohrhof zu Gast ist. „An einem guten Tag ist Rohrhof auf einem Level mit Brühl II. Wir wollen aber auf jeden Fall versuchen, auch sie zu ärgern und etwas Zählbares mitzunehmen.“ wy