Legionäre eine Nummer zu groß

Regensburg. Die Mannheim Tornados haben bei den Regensburg Legionären ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Der Baseball-Bundesligist kassierte am Wochenende bei den favorisierten Bayern zwei Niederlagen. Die Mannschaft von Trainer Juan Martin verlor am Samstagabend das Flutlichtspiel mit 2:6. Am Sonntag kamen die Mannheimer dann mit 3:10 unter die Räder. Für die Tornados waren es die Saisonniederlagen drei und vier.

In Spiel Nummer eins hatten die Tornados eigentlich den besseren Start. Nach einem Homerun von Martin gingen die Wirbelwinde im zweiten Abschnitt mit 2:0 in Front, waren dann in der Offensive aber viel zu harmlos. Am Sonntag war die Regensburg einfach zu stark. Die Tornados gingen zwar erneut mit 1:0 durch Andrija Tomic in Front. Doch Regensburg drehte im vierten Durchgang die Partie (3:1) und machte mit drei Runs im siebten und vier im achten Abschnitt alles klar. Tomic und Dominik Höpfner punkteten noch für die Tornados. bol