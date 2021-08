Laura Philipp will nach Hawaii

Mannheim. Laura Philipp vom Soprema Triathlon-Team des TSV Mannheim geht am Samstag bei der Ironman-Europameisterschaft in Kuopio-Tahko/Finnland an den Start. Nach einer Verletzungspause will die 34-Jährige eine der letzten Chancen nutzen, sich doch noch einen Platz im Starterfeld der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii am 9. Oktober zu sichern.

Für die Heidelbergerin ist der Start bei dem Langdistanzrennen (3,8 km Schwimmen/180 km Radfahren/42,2 km Laufen) der erste Ironman-Start in diesem Jahr und erst der dritte überhaupt auf dieser Strecke. Nach drei Wochen Höhentrainingslager in St. Moritz und ihrem Sieg beim HeidelbergMan vor drei Wochen sind Philipps Hüftprobleme längst ad acta gelegt und sie gehört zu den Favoritinnen bei der EM in Finnland. Bei der Ironman-WM auf Hawaii belegte Philipp 2019 Rang vier. jab