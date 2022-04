Laufen für die Ukraine

Mannheim. Auf möglichst großen Zuspruch hofft die Triathlon-Abteilung des TSV 1846 Mannheim bei der 4. Auflage des Soprema Neckar Run am 1. Mai, denn die kompletten Einnahmen der Veranstaltung gehen an Ukraine-Hilfsprojekte. Drehscheibe des großen sportlichen „Run 4 Peace“ am 1. Mai wird das Sportzentrum des TSV am Hans-Reschke-Ufer am Fernsehturm sein.

Den Auftakt machen um 10 Uhr die jüngsten Läufer über 500 und 1000 Meter, ehe der Hauptlauf über 10,5 km gestartet wird. Während die Neckar-Run-Starter zwei Runden absolvieren, gehen die Teilnehmer beim parallel durchgeführten „Monnemer Fünfer“ bereits nach einer Runde (5,5 km) ins Ziel. Ab 14 Uhr wird mit einem Open-Air-Konzert der Band Shebeen gefeiert.

Meldeschluss für das Laufspektakel am Neckarufer ist der 28. April. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start gegen einen Aufpreis möglich. Der Neckar Run ist zugleich der erste Wertungslauf des engelhorn Sports Laufcup 2022. red

