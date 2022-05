Laufcup am Abend

Mannheim. Eigentlich ist der Straßenlauf des SKV Sandhofen traditionell der Auftakt zum engelhorn-sports-Laufcup, doch in diesem Jahr rückt der beliebte Wettbewerb im Mannheimer Norden auf einen anderen Termin. Da der angestammte Platz im Kalender Ende März wegen der Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie abgesagt wurde, wird der 35. Straßenlauf nun am 24. Juni an einem Freitagabend stattfinden und erstmals als Abendveranstaltung ausgetragen. Es gibt zudem nur einen Lauf über 10 km, auch die Streckenführung des zweiten Laufcup-Wertungslaufs nach dem Neckar Run am 1. Mai wird geändert.

Startschuss für den Lauf über die 10 Kilometer ist um 19.30 Uhr. Um den Verkehr im Stadtteil aus dem Weg zu gehen und auch Anwohnerinteressen bei einer Abendveranstaltung zu berücksichtigen, wurde die Strecke nun ausschließlich in die Felder und Auen westlich des Stadtteils Richtung Rhein verlegt. Start ist wie gehabt an der Sporthalle des SKV Sandhofen in der Kalthorststraße, es gibt statt der zwei 5000-Meter-Runden nun eine große Schleife. Auf den ersten drei Kilometern sind alte und neue Strecke nahezu identisch. Anmeldung unter www.sandhofer-strassenlauf.de. red

