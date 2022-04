Langlauf-Ass Moch beim Neckar Run

Mannheim. Bereits über 700 Anmeldungen sind für den 4. Soprema Neckar Run am 1. Mai eingegangen. Die veranstaltende Triathlon-Abteilung des TSV 1846 Mannheim freut sich dabei auch auf Olympiateilnehmer Friedrich Moch (Bild) als einen der Top-Favoriten.

Der 22-jährige Wintersportler aus Isny im Allgäu ist der Aufsteiger der Saison im deutschen Langlaufteam und geht beim Neckar Run für das Soprema-Team an den Start. Der große Coup gelang ihm beim diesjährigen Finale der Tour de Ski, bei dem er einen dritten Platz errang – und damit den ersten Podestplatz bei dieser Veranstaltung seit 2015 für den Deutschen Skiverband. Bei Olympia in Peking belegte mit der DSV-Staffel Platz fünf. Ebenfalls Ambitionen auf den Sieg werden Christophe Krech vom Engelhorn Sports Team zugerechnet. Sylvie Müller geht bei den Damen als Favoritin an den Start. red