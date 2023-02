Lage ernst, aber nicht hoffnungslos

Mannheim. Die Tischtennis-Herren der DJK Käfertal-Vogelstang haben es am Wochenende verpasst, den ersten direkten Abstiegsplatz in der Verbandsliga zu verlassen. Nach der 6:9-Auswärtsniederlage beim FC Lohrbach steht das Team um Mannschaftskapitän Dominik Schwarz mit der Bilanz von 4:18 Punkten weiter auf dem drittletzten Platz. Die Lage ist aber nicht hoffnungslos: Der TTV Heidelberg auf dem Relegationsrang hat nur einen Zähler mehr, allerdings auch schon zwei Spiele mehr als die DJK absolviert.

In Lohrbach lief es zunächst gut für Schwarz und Co. Nach den Eingangsdoppeln führte die DJK Käfertal/Vogelstang mit 2:1. Marc Adler steuerte dann mit seinem Erfolg im vorderen Paarkreuz gegen den Lohrbacher Jannik Frey den dritten Punkt zum 3:3 bei. Paul Rebsam gewann seine beiden Einzel und auch Dirk Recktenwald blieb in den Einzeln einmal siegreich. Beim Stand von 6:6 war für die DJK Käfertal/Vogelstang also noch alles drin.

Direktes Duell gegen Heidelberg

DJK-Routinier Dirk Recktenwald konnte ein Einzel für sich entscheiden. © Binder

Doch Oliveira Neves und Recktenwald gaben ihre folgenden Spiele glatt mit 0:3-Sätzen ab. Im Duell der Sechser machte der Lohrbacher Paul Zeus mit einem 3:1-Sieg gegen Dominik Schwarz den 9:6-Sieg des FC perfekt. Die DJK-Herren haben nun Pause bis zum 5. März. Dann empfängt der Drittletzte den Viertletzten TTV Heidelberg zum Vier-Punkte-Spiel im Kampf um den Ligaverbleib.

Die Herren der DJK St. Pius eroberten sich in der Verbandsklasse unterdessen mit einem 9:5-Heimsieg über den abstiegsbedrohten SpVgg Hainstadt den zweiten Rang zurück. Die Neuhersmheimer legten einen hervorragenden Start hin, holten alle drei Doppel und führten bereits nach den ersten sechs Einzeln mit 6:3. „Wir kämpfen bis zum Saisonende“, sagte Kapitän Tiemann zu den Ambitionen der DJK St. Pius.

In der Bezirksliga gewannen die Herren der DJK Wallstadt bei der SG Birkenau/Hemsbach und sind weiter guter Zweiter. Die DJK Käfertal/Vogelstang II unterlag dagegen zu Hause dem verlustpunktfreien Spitzenreiter TTV Mühlhausen II , ist als Fünfter aber weiter in sicheren Gefilden. bol