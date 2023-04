Länderspiel gegen Ukraine

Bensheim. Bis zum Badminton-Länderspiel in Bensheim sind es nur noch knapp zwei Wochen, am 26. April trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Weststadthalle (Beginn 18.45 Uhr) auf das Team aus der Ukraine. Für den ausrichtenden Verein TV Bensheim, der sich bei diesem offiziellen Ländervergleich wie schon 2019 gegen Estland als kompetenter Gastgeber präsentieren will, sind in diesen Tagen die Feinarbeiten im Organisationsbereich angesagt. Genügend Helfer müssen für den am Länderspieltag bereits um 13 Uhr beginnenden Aufbau zur Verfügung stehen.

Gespielt wird auf speziellen Badmintonmatten, die in der Weststadthalle verlegt werden. Jede dieser der Matten, die aus vier Einzelteilen zusammengefügt werden, wiegt 210 Kilogramm. „Wir haben seit Wochen alle möglichen organisatorischen Bereiche immer wieder diskutiert und von allen Seiten mehrfach betrachtet, um Fehler zu vermeiden. Natürlich wächst auch die Vorfreude auf dieses Top Event“, sagt Abteilungsleiter Alexander Heinrich.

Den deutschen Länderspielkader führt bei den Damen Miranda Wilson (23 Jahre, SG Schorndorf), die aktuelle Nummer zwei im Einzel an. Im Herreneinzel steht der amtierende Deutsche Meister Matthias Kicklitz an Platz eins. ba/ü