Ladenburg ist Derbyfavorit

Ladenburg. Da die Bundesliga Südost an diesem Wochenende pausiert, richtet sich die Aufmerksamkeit der Ringer-Fans auf die Begegnungen in der Regionalliga und in den nordbadischen Ligen. Letztere befinden sich teilweise bereits kurz vor Abschluss der Gruppenphase, bevor dann die Endrundenkämpfe ab dem 27. November starten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der ASV Ladenburg empfängt bereits am Freitag den Lokalrivalen SVG Nieder-Liebersbach zum Derby in der Regionalliga. Nach dem klaren 21:8 aus dem Vorkampf gelten die Römerstädter auch diesmal als Favorit, zumal sie mittlerweile sogar auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt sind. Für Nieder-Liebersbach wird es hingegen im Kampf um den Klassenerhalt immer enger, nachdem sich Mitkonkurrent KSV Schriesheim mit zwei Siegen in Folge etwas Luft verschafft hat und auf Rang sieben geklettert ist. Schriesheim gastiert beim AB Aichhalden, möchte dort gegen den Tabellenvorletzten seinen Hinkampfsieg bestätigen und den Aufwärtstrend fortsetzen.

In der Oberliga-Gruppe B fällt bereits die Entscheidung über die Gruppenplatzierungen. Der Tabellenletzte AC Ziegelhausen trifft am Freitag auf die bereits als Gruppensieger feststehende KG Laudenbach/Sulzbach. Im zweiten Kampf empfängt der RSC Eiche Sandhofen am Samstag den Tabellenzweiten SVG Nieder-Liebersbach II. T.P.