Kurpfalz Dragons von langer Pause unbeeindruckt

Brandenburg. Trotz langer coronabedingter Wettkampfpause waren 50 Kurpfalz Dragons der PG Mannheim bei den deutschen Drachenbootmeisterschaften der Altersklasse auf dem Beetzsee topfit und knüpften mit 17 Medaillen in den Groß- und Kleinbooten auf 200, 500 und 2000 Metern nahtlos an die Zeit vor der Pandemie an.

Die Ü-50-Teams aus Mannheim sind national bei den Herren und im Mixed derzeit das Maß der Dinge, denn bei all ihren acht Starts ließen sie der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Damit haben sich die von PGM-Chef Enno Schönung aus Weltklasseleuten zusammengestellten Crews auch für die Club-Weltmeisterschaften 2022 in Florida qualifiziert.

Dort haben die Ü-60-Boote ebenfalls eine reelle Startchance. Da sie jedes Mal gegen die jüngere Konkurrenz auch aus der eigenen PGM antreten mussten, holten sie zwar kein Gold, dafür aber dreimal Silber und zweimal Bronze. In ihrer eigenen Klasse gewertet, lagen sie jedes Mal ganz vorne. Und weil bei der WM auch Wettbewerbe für die Ü 60 ausgeschrieben sind, dürften die Dragons Startplätze sicher haben.

Zu Siegen reichte es auch den reinen Damenteams der PGM nicht, aber dank einer Silbermedaille in der Ü 50 und Bronze für die Ü 60 haben sie wegen der getrennten Wertungen ebenfalls WM-Tickets gelöst. sd

