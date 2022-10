Kurpfälzer Löwen wieder mit Yildirim

Ladenburg/Schriesheim. In Rimbach stehen die Ringer der RG Kurpfälzer Löwen in der 2. Bundesliga Süd am Samstag um 19.30 Uhr (Odenwaldhalle) vor der nächsten schwierigen Aufgabe. Nachdem sie am vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt deutlich 3:22 unterlegen waren, kommt es beim KSV Rimbach nun zum zweiten Kräftemessen gegen einen bisher noch ungeschlagenen Gegner.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die RG ist nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden aus den jüngsten drei Kämpfen inzwischen auf den sechsten Platz zurückgefallen. Ob es am Samstag für den zweiten Saisonsieg beim inzwischen hochgehandelten KSV Rimbach reicht, dürfte aber fraglich sein. Nachdem Freistil-Ringer Hossein Alizadeh am vergangenen Samstagabend mit einer Verletzung am rechten Arm vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden ist, steht nun fest: Ein Einsatz kommt für den Freistil-Trainer am Samstag noch zu früh. Dagegen schließt sich voraussichtlich eine andere Baustelle bei den Löwen: Das Trainerteam um Alizadeh und Grecco-Chef Attila Tamas kann gegen Rimbach wohl wieder auf Furkan Yildirim (75 kg G) setzen, der in den vergangenen Kämpfen berufsbedingt aussetzen musste.

Während die RG gegen Baienfurt/Ravensburg/Vogt deutlich unterlegen war, schaffte der KSV Rimbach am vergangenen Wochenende ein durchaus überraschendes 18:13 beim VfK Schifferstadt und setzte damit ein weiteres Ausrufezeichen in der noch jungen Saison. Beim souveränen Meister der Oberliga Hessen drückt vor allem Rafal Krajewski (130 kg G) auf die Tube. Zwei seiner vier Siege holte der fünfmalige polnische Meister überlegen. cg