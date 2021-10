Kuhn spürt eine gute Chemie

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim haben auch ihr drittes Saisonspiel in der Regionalliga Südwest gewonnen. Das Team von Trainer Chris Cummings siegte bei den Talenten von BBU 01 Ulm mit 79:63 (38:33) und verteidigte die Tabellenspitze. Neben Jeremy Ingram, der mit 37 Punkten Mannheimer Topscorer war, zeigte auch Alexander Kuhn erneut eine starke Partie. Mit 28 Punkten und 13 Rebounds hatte der Flügelspieler einen großen Anteil am Erfolg. „ Der Sieg war ein hartes Stück Arbeit“, betonte Kuhn.

Nach dem ersten Viertel führten die Ulmer mit 20:19. Doch die Mannheimer bekamen in der Folge freie Würfe, zur Pause lagen sie mit 38:33 vorn. Ulm kämpfte, glich aus, und die SG lag vor dem Schlussviertel mit 50:51 zurück. „Dann haben wir sie aber geknackt“, sagte Kuhn. Mit einem ganz starken Schlussabschnitt (29:11) entschieden die SG-Akteure die Partie für sich.

Alexander Kuhn warnt vor zu hohen Erwartungen. © Pix

„3:0 Siege lesen sich gut. Aber das ist eine Momentaufnahme“, sagte Kuhn, der seine fünfte Saison in Folge für die Mannheimer absolviert und damals auch beim Aufstieg von der 2. in die 1. Regionalliga an Bord war. „Von der Mannschaft sind noch vier Akteure da, wir haben also ein ganz anderes Team. Aber die Chemie ist schon wieder wie damals. Dennoch: Es ist noch viel zu früh. Unser Ziel ist der Ligaverbleib, und da gehen wir ja in die richtige Richtung“, sagte Kuhn.

Am Sonntag, 15.15 Uhr, empfängt die SG in der GBG Halle am Herzogenried die TSG Reutlingen Ravens. „Das ist ein starker Aufsteiger, der seine ersten beiden Spiele gewonnen hat. Da wird kontinuierlich etwas aufgebaut, das wird ein schweres Spiel. Reutlingen ist nach dem, was man hört, für mich sicher eine der stärksten Mannschaften in der Liga“, sagte Kuhn.

SG: Ingram (37), Kuhn (28), Meier (9), J. Hartinger (2), S. Hartinger (2), Hempel (1), Almenäs, Scheffels, Kaufhold.

Viernheim/Weinheim überzeugt

Oberligist BG Viernheim/Weinheim ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Das Team von Trainer Robin Zimmermann siegte auswärts gegen CVJM Lörrach mit 80:60 (33.38). Die Korbjäger der Twin City Sharks lagen zur Pause noch zurück, drehten aber dann im zweiten Durchgang die Partie. Nach dem dritten Viertel führte die BG mit 56:45 und baute den Vorsprung bis zum Schluss aus.

Die Sharks treffen am Sonntag, 17.30 Uhr, in der Viernheimer Waldsporthalle auf den USC Heidelberg III. In der Gruppe A spielt die SG Mannheim II zu Hause gegen die TSV Wieblingen II Füchse.

BG: Lohrke (16), Baragiola (15), Dörr (14), Kreutzer (11), Rothermel (10), Bregulla (8), Habrich (4), Ceneli (2), Geister.

