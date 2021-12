Kürzertreten in der A-Klasse

Mannheim. Dennis Franzin verlässt in der Winterpause den Fußball-Kreisligisten Rot-Weiß Rheinau und will in Zukunft für den SC Käfertal in der A-Klasse II spielen. Der 28-Jährige hat sich die Entscheidung nicht einfach gemacht. „Leider ist es so, dass mir meine alte Verletzung in den vergangenen Monaten immer mehr Probleme gemacht hat. So kann ich auf dem Level, das Rheinau verlangt, momentan nicht mitziehen. Deshalb wollte ich einfach kürzertreten“, erklärt er.

Franzin gilt als Waldhof-Eigengewächs, spielte am Alsenweg von 2005 bis 2012 in der Jugend und war bis Januar 2014 im Kader der Ersten Mannschaft. Dann wechselte der Gartenstädter zum FSV Mainz 05. Dort kam Franzin ab 2014 in der Zweiten Mannschaft zum Einsatz, als Mittelfeldspieler in der U23 der 05er hatte er mit 13 Einsätzen und fünf Toren in der Rückrunde maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Rheinhessen in die Dritte Liga.

Dort konnte Franzin verletzungsbedingt aber nur 20 Partien bestreiten. Im April 2015 erlitt der damals 23-Jährige einen Schien- und Wadenbeinbruch. 2016 kehrte er kurzzeitig auf den Platz zurück, musste nach zwei Kurzeinsätzen aber erneut operiert werden. 2017 löste er schließlich seinen Vertrag in Mainz auf und musste seinen Traum vom Profifußball beenden.

„Damals war ich nach Mainz kurzzeitig schon einmal beim SC Käfertal, um mich fit zu halten. Das war schon interessant und hat Spaß gemacht“, sagt Franzin, der im Herbst 2017 zum SVW zurückkehrte. Dort spielte und coachte er als Assistenztrainer bei der U23. Nach den weiteren Stationen VfB Gartenstadt und FV Nußloch war Franzin im Sommer 2021 zu seinem alten Coach Peter Brandenburger nach Rheinau gewechselt. Rot-Weiß beendete die erste Saisonhälfte auf dem zweiten Tabellenplatz und hat sieben Punkte Rückstand auf Kreisligaprimus TSV Amicitia Viernheim.

„Ich denke, wir hatten in Rheinau ein gutes erstes halbes Jahr. ich selbst habe leider immer wieder Schmerzen wegen der alten Verletzung gehabt. Ich bin Peter Brandenburger sehr dankbar, dass er immer wieder an mir festgehalten und mich unterstützt und aufgefangen hat. Aber irgendwann geht es dann eben leider nicht mehr“, sagt Franzin, der aber nicht ganz mit dem Fußballspielen aufhören wollte.

Immer Kontakt gehalten

„Der SC Käfertal ist von meinem Wohnort nur ein Katzensprung entfernt, da spielen sehr viele Kumpels von mir. Ich hatte immer Kontakt, das war jetzt eben naheliegend, dorthin zugehen“, sagt er. Trotz der Beschwerden hofft Franzin, dass er seinem neuen Club noch weiterhelfen kann. „Die Mannschaft spielt in der A-Klasse noch oben mit. Ziel ist es, ganz vorne mitzumischen.“, sagt Franzin. Der SC Käfertal belegt in der Staffel II derzeit den fünften Tabellenrang und hat sieben Punkte Rückstand auf den aktuellen Zweiten DJK Feudenheim. In naher Zukunft könnte auch ein Trainerjob eine Option für Franzin werden: „Das kann ich mir schon vorstellen, aber momentan will ich noch spielen so lang es geht und es soll Spaß machen.“

Beim SC Rot-Weiß Rheinau wollte man Franzin keine Steine in den Weg legen. „Das hat sich ja ein bisschen abgezeichnet“, sagt Co-Trainer Jens Batzler, der allerdings keinen Hehl daraus macht, dass man Franzin „nur schweren Herzens“ ziehen ließ.