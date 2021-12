KSV und ASV fusionieren

Ladenburg. Mit Wirkung vom 19. Dezember haben die beiden nordbadischen Regionalligavereine ASV Ladenburg und KSV Schriesheim eine Ringgemeinschaft für ihre aktiven Männermannschaften gegründet. Mit dieser neuformierten „RG Kurpfalz Bären“ will man in der Saison 2022 in der neugegründeten 2. Bundesliga durchstarten. Der ASV Ladenburg hat durch seinen zweiten Platz in der Regionalliga das Aufstiegsrecht hierzu erworben. Durch die Meisterschaft der Ladenburger Reserve in der Verbandsliga startet die zweite Mannschaft der RG in der kommenden Saison in der Oberliga.

Diese Fusion betrifft nicht die Jugendmannschaften. Auch für Einzelmeisterschaften behalten die Ringer beider Vereine ihr altes Startrecht für Ladenburg, bzw. Schriesheim und bleiben auch weiterhin Mitglied ihrer Stammvereine. T.P.