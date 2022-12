Krayer verteidigt Titel

Öschelbronn. Lennart-Jan Krayer aus Schwetzingen ist erneut baden-württembergischer Meister in der Kategorie Cycle-Cross (Querfeldein) geworden. In Öschelbronn (Nähe Stuttgart) behauptete sich der 20-Jährige von der RSG Mannheim/Schwetzingen von Anfang an an der Spitze. Krayer, schüttelte zuerst den für das Team Stevens fahrenden Louis Krauss, (ebenfalls Jahrgang 2002) ab und fuhr alleine auf Position eins.

In der dritten und letzten Runde schloss sein Mountainbike-Kumpel Ben Schweizer zu ihm auf und sie fuhren bis zur letzten Runde zusammen. Schweizer hatte aber einen Defekt und somit konnte Krayer den Sieg einfahren. So war die Freunde groß, dass er seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt hatte. red/ü