Krayer siegt im Saarland

Neunkirchen. Moutainbiker Lennart Krayer von der RSG Mannheim-Schwetzingen (Team Lexware, Jahrgang 2002), der in der U-23-Klasse an den Start geht, hat in Neunkirchen das Cross-Country-Rennen um den Bulls-Cup gewonnen.

Dabei ließ sich der Junioren-Weltmeister von 2020 im Saarland auch nicht von den sehr matschigen Verhältnissen und den kühlen Temperaturen um die sieben Grad irritieren. Der 21-Jährige dominierte das Feld vom Start weg, übernahm in der zweiten von insgesamt acht Runden die Führung im Eliterennen und gab sie dann auch nicht mehr ab. Entsprechend groß war die Freude, nun stehen vor allem internationale Rennen auf dem Programm. red