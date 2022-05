Krayer auf dem Podest

Saalhausen. Moutainbiker Lennart Krayer von der RSG Mannheim kam am Sonntag beim internationalen Bundesligarennen in Saalhausen (bei Lennestadt) aufs Treppchen. Trotz einer starken Besetzung fuhr der der 20-Jährige Schwetzinger vom Lexware Mountainbike Team von Beginn an vorne mit und machte Druck am Berg. Am Ende hatte er das Rennen der U23-Kategorie gewonnen und zugleich einen starken dritten Platz in der Gesamtwertung der Herren eingefahren.

Krayer ist nun der Führende im NRW-Cup und freute sich über das gute Abscheiden im Sauerland am Fuß des Rothaargebirges, nachdem er zuletzt etwas Pech mit dem Material hatte. „Ich bereite mich nun weiter konzentriert auf die anstehenden Aufgaben vor“, so Krayer. zg