Krasser Außenseiter

Ludwigshafen. Immer noch auf dem ersten Abstiegsplatz in der Handball-Bundesliga stehen die Eulen Ludwigshafen am Sonntag (13.30 Uhr) vor einer Herkulesaufgabe: Die Pfälzer empfangen den neuen Tabellenführer THW Kiel in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle. Trainer Benjamin Matschke hat zudem Personalsorgen.

Bührer gibt Entwarnung

Jan Remmlinger und Pascal Durak verpassten verletzungsbedingt die jüngste Partie in Magdeburg. In der Partie selbst zogen sich dann auch Kreisläufer Maximillian Haider und Rückraumspieler Pascal Bührer Blessuren zu. Auch wenn die offenbar eher leichterer Natur sind, ist der Einsatz der beiden gegen die Kieler ebenso fraglich wie der von Durak und Remmlinger. Bührer gab immerhin ein wenig Entwarnung: „Der Ellenbogen ist nicht gebrochen“, berichtete er, muss sich aber noch Untersuchungen unterziehen. Maximilian Haider, der umgeknickt war, sagte über seinen lädierten Knöchel: „Drei Tage Physiotherapie und es müsste wieder gehen.“ Dafür wird gegen Kiel wohl Linksaußen Jannik Hofmann wieder mehr Spielzeit bekommen. Nach seiner schweren Knieverletzung spielte er in den letzten drei Minuten in Magdeburg.

Die Hoffnungen gegen Kiel liegen bei den Eulen wieder auf Hendrik Wagner. Der Rückraumspieler zeigte wieder eine klasse Leistung mit neun Toren. Vor der Partie gegen den hochfavorisierten Ligazweiten betont er: „Wir wollen weniger Fehler machen als gegen Magdeburg in der ersten Halbzeit, die Partie so lange wie möglich knapp halten.“