Krämer läuft Weltrekord

Tampere. Der 100-Meter-Weltrekord von Hartmut Krämer in 14,31 sec war bei den Senioren-Weltmeisterschaften im finnischen Tampere der Clou des gesamten DLV-Teams, das nach zehn Wettkampftagen mit 158 Podestplätzen (67/54/37) Rang zwei im Medaillenspiegel hinter Gastgeber Finnland eroberte. Mit fünf Titeln, einer Silber- und zwei Bronzemedaillen war auch die Mannheimer Leichtathletik-Crew von der DJK Käfertal-Waldhof und der MTG maßgeblich beteiligt.

Krämer (DJK) gewann in der AK 80 neben den 100 Metern auch die 200 Meter (31,55 sec) und holte sein drittes Gold mit der 4x100-Meter-Staffel (1:03,18 min). Ebenfalls dreimal Edelmetall sicherte sich in der Altersklasse W 50 Bettina Schardt (MTG). Sie war im Gewichtswurf (15,53 m) und im Wurf-Mehrkampf (4096 Punkte) die Beste und sicherte sich zudem mit dem Diskus Silber (42,07 m). In W 55 stand Ellen Weller (MTG) zweimal als Dritte auf dem Treppchen – im Hammerwerfen (37,26 m) und im Wurf-Mehrkampf (3745 P.). sd